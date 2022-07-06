В КФУ рассказали о финансовой модели созданной вместе с КАМАЗом инженерной школы

Передовая инженерная школа Казанского федерального университета, созданная вместе с ПАО «КАМАЗ», на каждый рубль ассигнований из федеральной казны привлекает два рубля инвестиций со стороны партнеров республики. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал проректор по вопросам экономического и стратегического развития КФУ Марат Сафиуллин.

Представитель университета отметил, что при создании передовой инженерной школы КФУ, реализованной в рамках соответствующего федерального проекта, были проведены все необходимые экономические расчеты. Это должно обеспечить максимальную отдачу на вложенные в развитие средства.

«Наша финансовая модель интересна тем, что на каждый рубль поддержки федеральных органов нам удалось мобилизовать два рубля со стороны партнеров республики», — подчеркнул Сафиуллин.

По его словам, широкую поддержку в реализации проекта оказал сам КАМАЗ: речь идет как о материальной, так и кадровой помощи со стороны челнинского автогиганта.