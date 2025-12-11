В КФУ проходит конференция, посвященная 200-летию Каюма Насыйри

Фото: © Лейла Идрисова / «Татар-информ»

11-12 декабря в Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского (Приволжского) федерального университета состоится международная научно-практическая конференция «Татарское языкознание в контексте евразийской гуманитарной науки», посвященная 200-летию со дня рождения Каюма Насыйри.

Конференция посвящена деятельности Каюма Насыри-выдающегося просветителя, филолога, энциклопедиста, оставившего глубокий след в развитии татарского языкознания, жизнь и научно-педагогическая деятельность которого связана с Казанской лингвистической школой, Казанским университетом.

«Сегодня в гуманитарных науках происходят большие изменения. Не может остаться в стороне от этого движения и татарское языкознание. Татарское языкознание тесно связан с выдающимся просветителем, филологом, энциклопедистом Каюмом Насыйри. Хотелось бы, чтобы эта конференция стала площадкой для привлечения молодого поколения, стремящегося к науке», – открыл конференцию директор Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета Радиф Замалетдинов.

По его словам, юбилейный год завершает международная научно-практическая конференция «Татарское языкознание в контексте евразийской гуманитарной науки», посвященная Каюму Насыйри. Он проводится совместно с Министерством культуры Республики Татарстан и при материальной поддержке Правительства Республики Татарстан.

Цель конференции-изучение и пропаганда многогранного научно-методического и творческого наследия просветителя Каюма Насыйри; обсуждение научных направлений современного татарского языкознания, заложенных в трудах Каюма Насыйри.

«Мы проводим конференцию ежегодно. В целом, мероприятия, посвященные Каюму Насыйри, проводились в течение года. В феврале мы провели круглые столы, открытые лекции», – рассказал декан Высшей школы национальной культуры и образования имени Габдуллы Тукая Рамиль Мирзагитов.

На научно-практической конференции будут рассмотрены следующие вопросы: просветительская деятельность Каюма Насыйри; роль Каюма Насыйри в формировании и развитии татарского языкознания, теоретические аспекты татарского языка: Традиции и инновации, сравнительно-исторический метод в изучении тюркского и алтайского языков; культурные связи и образование на полилингвальной основе; литература и культура тюркских языков, а также традиции Казанской лингвистической школы в трудах молодых ученых.

«О деятельности Каюма Насыйри мы можем говорить часами. Это один из самых высоких примеров служения истинно татарской науке. К концу года у нас должен выйти еще один труд, посвященный Каюму Насыйри», – сказал заместитель директора Института языка, литературы и искусства имени Галимджана Ибрагимова Академии наук РТ Олег Хисамов.

На конференцию приглашено много гостей, преподавателей. Среди них заместитель руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар Сулейман Рахимов. «В этом году было проведено много мероприятий, посвященных Каюму Насыйри, действительно, он этого заслуживает. Эти меры имеют глубокий смысл. Желаю, чтобы ваши выступления были успешными, достойными. Тюркские народы всегда будут оставаться единым целым», – сказал он.

В работе конференции примут участие ученые и преподаватели вузов Узбекистана, Казахстана, Туркменистана, Татарстана, Башкортостана, Тюмени, Тобольска и др.

Алина Хайруллина