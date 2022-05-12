В КФУ проведут Media Week по случаю 60-летия журналистского образования

В Казанском федеральном университете с 13 по 20 мая пройдет Media Week – 2022. Медианеделя будет посвящена 60-летию журналистского образования в Казанском университете, сообщает пресс-служба вуза.

«Совпало, что первая медианеделя пройдет в год 60-летия журфака и в канун 19 мая, в этот день в Татарстане отмечается День печати. В этой связи время проведения Media Week – 2022 будет весьма символичным», – говорится в сообщении.

Первым мероприятием медианедели станет выставка «Журналистские династии», которая откроется 13 мая в мраморном зале университета. Ее организаторами выступают АО «Татмедиа» и кафедра национальных и глобальных медиа Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ.

Затем, 15 мая, пройдет день открытых дверей Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций. Абитуриенты и их родители смогут задать интересующие вопросы о поступлении и обучении.

Проведение международной медиашколы «Россия – Таджикистан: журналистика эпохи цифровизации» запланировано с 16 по 19 мая.

Кроме того, 16 мая состоится круглый стол «Диспозиция медиа: позитивные возможности при негативной повестке». Участники обсудят вопросы информационной безопасности, проблемы информационной работы в непростой нынешней ситуации.

Образовательный мастер-класс «Особенности работы журналистов в зоне вооруженных конфликтов. Правовые основы деятельности» пройдет 17 мая. А с 17 по 19 мая состоится открытый показ студенческих дипломных проектов. Завершится неделя 20 мая премией «PR Media Gala 2022: итоги года».