В КФУ прошла встреча выпускников-дипломатов со студентами

Фото: Академия молодежной дипломатии

В Институте международных отношений, истории и востоковедения Казанского федерального университета состоялась встреча выпускников «Путь в дипломатию». Ее организовали Академия молодежной дипломатии совместно с кафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии ИМОИиВ КФУ.

Мероприятие объединило студентов, преподавателей и выпускников, работающих в системе МИД России и государственных структурах Татарстана. Часть экспертов подключилась по видеосвязи из центрального аппарата министерства и зарубежных представительств. Формат позволил действующим дипломатам, еще недавно учившимся в этих аудиториях, выступить в роли наставников.

В центре обсуждения оказались практические вопросы профессии: требования к языковой подготовке, специфика работы в разных культурных средах, первые зарубежные назначения и баланс между службой и личной жизнью.

Фото: Академия молодежной дипломатии

«Дипломатия для нас – это не просто профессия. Это способ мышления, искусство слышать и убеждать. Мы намеренно собираем вместе студентов и состоявшихся профессионалов, чтобы развеять миф о "закрытости" этой сферы. Молодежь должна видеть: за фасадом строгих костюмов и протокольных мероприятий стоят живые люди, которые когда-то так же волновались перед первой парой по истории международных отношений. Наша задача – показать, что "Путь в дипломатию" начинается здесь и сейчас», – подчеркнула председатель Академии молодежной дипломатии Дильбар Садыкова.

Участники отметили, что открытый диалог получился более насыщенным, чем традиционная лекция: выпускники делились личным опытом – от подготовки к первым переговорам до неформальных эпизодов международных форумов. Преподаватели кафедры также включились в обсуждение, отметив высокий уровень подготовки своих бывших студентов.

Организаторы намерены продолжить практику подобных встреч и расширить круг приглашенных спикеров, привлекая к диалогу выпускников, работающих в международных организациях и бизнес-структурах.