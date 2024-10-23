В КФУ прошла встреча представителей крупных СМИ стран БРИКС

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В Казани прошел диалог руководителей крупных СМИ стран БРИКС в рамках круглого стола «Обмен опытом во имя единой судьбы». Площадкой для обсуждения сотрудничества медиа стало главное здание Казанского федерального университета.

«Сегодня идея БРИКС — одна из самых главных, важных и притягательных. Сегодняшний круглый стол тому подтверждение. Кроме экономических и политических точек сопряжения нужно искать точки информационные — то, что нас объединяет. А объединяет нас очень-очень многое», — сказал журналистам генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев.

Одной из основных тем заседания стала возможность объединения СМИ стран БРИКС, обмен медиаконтентом или создание единой цифровой платформы. Как отметил президент бразильского медиаконгломерата Grupo Bandeirantes de Comunicação Жоао Карлос Саад, страны уже сотрудничают в информационном поле, и сейчас необходимо усилить обмен другим медиаконтентом: документальные фильмы, развлекательные программы и телесериалы.

Тему фейков затронула заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Бэлла Черкесова.

«В свете текущих событий в мире зачастую СМИ выступает средством манипуляций. Могут выполнять функцию с одной стороны созидающую, а с другой — деструктивную. Мы становимся заложниками огромного количества фейковый информации, с которой довольно сложно бороться», — заявила Черкесова в ходе заседания.

В качестве решения проблемы фейков замминистра цифрового развития предложила рассмотреть создание «банка фейков и антифейков», чтобы оперативно бороться с ложной информацией.

В завершение круглого стола Медиакорпорация Китая (China Media Group) представила ряд проектов: проморолики документальной ленты «Китай: гонка за будущим» и спецпрограммы «Гармония в многообразии», приуроченной к саммиту БРИКС.