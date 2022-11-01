Могилевский на лекции в КФУ: Наш долг – помогать землякам-историкам из новых регионов

Фото: пресс-служба КФУ

В императорском зале Казанского федерального университета сегодня прошла лекция председателя правления Российского исторического общества и исполнительного директора Фонда «История отечества» Константина Могилевского. В рамках этого мероприятия также прошла церемония открытия научно-исследовательских лабораторий «Клио+» и «Восточный разряд». В церемонии их открытия приняли участие вице-президент Российской академии наук Николай Макаров и академик Национальной Академии Наук Азербайджана Шаин Мустафаев.

«Нельзя недооценивать важность изучения отечественной истории, в частности – восточного вектора международной сферы, которая имеет огромное влияние в разных областях нашей жизни. Наш интерес заключается в том, чтобы в стране развивалось историческое образование, защита исторической правды, объективных знаний о нашем прошлом. Важным остается и то, чтобы люди, которые владели качественным историческими знаниями, занимались популяризацией среди других и передавали это в массы», – рассказал Константин Могилевский.



Он подчеркнул особую важность историка в жизни страны, с сожалением констатировав, что на данный момент общее количество студентов, которые проходят обучение на исторических факультетах не превышает 4%.

Это говорит о том, что жители России почти не интересуются своим историческим прошлым, считает Могилевский. По его словам, одним из первых решений Экспертного совета по развитию исторического образования при Минобрнауки России стало увеличение преподавания уроков отечественной истории на неисторических направлениях подготовки.

«Со следующего года это будет обязательно на всех специальностей, – добавил он. – Наша задача, чтобы студенты получили минимум исторических знаний, которыми должны обладать все, кто получил высшее образование».

Популяризировать изучение истории в стране могут помочь и специальные проекты, добавил он. В их числе лектор привел в пример создание электронной библиотечной системы по истории, которая будет бесплатно доступна для российских вузов. По мнению спикера, она будет способствовать просветительской и воспитательной функциям среди молодежи.

Кроме того, разрабатывается проект по электронной библиотеке исторических документов для студентов и исследователей. За последние 30 лет вышло много документальных публикаций, на сегодняшний день насчитывается уже около 269 тыс. исторических документов. «Цель этого проекта заключается в том, чтобы разместить в открытом доступе архивные источники для помощи студентов в написаний своих исследовательских работ», – пояснил Могилевский.

Российское историческое общество было создано и в новых субъектах страны, подчеркнул спикер. «Наш профессиональный и гражданский долг – помогать нашим землякам-историкам из новых регионов России. Для нас важно помочь интегрироваться в среду Российских историков. Также мы проявляем содействие в реставрации Мариупольского и Луганского краеведческого музея», – отметил лектор.

После лекции состоялась церемония открытия двух новых лабораторий на базе КФУ.

«Сегодня мы открываем лаборатории технологии, развития духовно-нравственного воспитания, исторической памяти образования и просвещения «Клео +» и «Восточный разряд»», – отметил в своем преветственном слове директор Института Международных отношений КФУ, Рамиль Хайрутдинов.

Он рассказал об особенностях лабораторий и о том, какие задачи перед ними стоят.

Так, лаборатория «Клео+», по его словам, предполагает разработку научного и учебно-методического комплекса по истории и культуре народов Татарстана и России. Разрабатываться они будут с использованием компьютерных учебников, путем интеграции образовательных дисциплин, в частности – истории и информатики.

Деятельность второй лаборатории «Восточный разряд» будет направлена на изучение базовых документов из архивов разных стран – Азербайджана, Ирана, Турции, а также трудов по истории и культуре тюркских народов России.

Он подчеркнул, что открытие лаборатории, также поспособствует поддержке талантливых преподавателей Татарстана, чей опыт и педагогическая инициатива смогут помочь обогащению российской учительской практики, внедрению и совершенствованию методик и приемов преподавания нестандартных тем по отечественной истории и истории культурного наследия.

С открытием лабораторий студентов и преподавателей поздравил член Президиума Российского исторического общества, вице-президент Российской академии наук Николай Макаров. «Лаборатории включают в себя разные темы истории нашей страны. В частотности, восточные документы, которые отображают историю Поволжья. Лаборатории дадут старт новым проектам и работе историков. Уверен, что это место станет рождением новаторских, интересных, ярких программ, в том числе и цифровых», – сказал он.

В церемонии открытия лабораторий также принял участие академик Национальной Академии Наук Азербайджана Шаин Мустафаев. Он отметил, что новое структурное подразделение «Восточный разряд» показывает, насколько в России поддерживаются народные традиции.

«Казань неслучайно оказалась центром российского востоковедения, ведь этот город с особой историей, который идеально совмещает в себе восточные, мусульманские, славянские и православные традиции. Город воплощает в себе дух нашей общей евразийской культуры», – сказал он.

Мустафаев добавил, что лаборатория сыграет огромную роль в углублении и расширении востоковедных исследований. «В Татарстане будут расширяться международные связи и это послужит во благо российской науки», – подчеркнул он.