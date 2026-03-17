В КФУ прошел Международный весенний фестиваль «Науруз»

В Институте филологии и межкультурной коммуникации КФУ сегодня прошел Международный весенний фестиваль «Науруз».

Мероприятие, организованное университетом совместно с Молодежной ассамблеей народов Татарстана, собрало иностранных студентов из казанских вузов и официальных лиц республики.

Науруз – праздник весеннего равноденствия и начала нового года у иранских и тюркских народов, который в 2009 году был включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

В фойе института развернулась интерактивная выставка. Студенты представили национальные предметы: традиционные костюмы, музыкальные инструменты, предметы быта и национальные блюда.

Генеральный консул Казахстана в Казани Ерлан Искаков рассказал о традициях празднования Науруза.

«В Казахстане Науруз сопровождается приготовлением ритуального блюда Науруз-коже из семи компонентов и по масштабу сопоставим с татарским Сабантуем. Это практически театральное действие: музыка, сценические действия, национальные блюда, орнаменты, декор. Праздник проходит масштабно, в присутствии народа. Сегодня на нашей выставке представлены баурсаки, приготовленные в домашних условиях, чтобы гости могли почувствовать вкус Казахстана», – отметил дипломат.

В мероприятии также приняли участие генеральные консулы Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана и Ирана в Казани. Среди гостей были представители Кабинета Министров РТ и руководители национально-культурных автономий Ассамблеи народов Татарстана.

Руководитель исполкома Ассамблеи народов РТ, депутат Госсовета Ренат Валиуллин подчеркнул объединяющую роль праздника. «Этот праздник для нас общий. Он показывает, какой Татарстан гостеприимный, как он умеет создавать хорошие условия для приезжих. 175 национальностей проживают в республике, и каждый чувствует себя здесь как на родине. Ежегодно мероприятия Науруза в Татарстане посещают около 10 тыс. человек», – заявил он.

Валиуллин также пригласил гостей на главное торжество 21 марта на Ипподром, где запланированы приготовление сумаляка и дегустация плова от разных национальных диаспор.

Проректор КФУ по внешним связям Тимирхан Алишев, приветствуя собравшихся, обратил внимание на символическую связь праздника с теплом человеческого общения.

«Я счастливый человек – у меня есть возможность отмечать праздники, связанные с наступлением нового года, много раз. Навруз – один из последних. Это такое пересечение культур и народов, что даже погода начинает меняться: у нас становится очень тепло от ваших сердец и открытых душ», – поделился он.

Он также добавил, что КФУ проводит фестиваль в четвертый раз, объединяя студентов всех вузов республики.

«В Казанском университете обучается порядка 13 тыс. иностранных студентов из 110 стран. Всего в республике их более 20 тысяч – это третий показатель в России после Москвы и Санкт-Петербурга. Помимо Науруза, мы организуем Дни Африки, Латинской Америки, Индии и Китая», – сообщил проректор.

Завершился фестиваль праздничным концертом. На сцене выступили студенческие творческие коллективы, представившие песенные и танцевальные номера своих народов.