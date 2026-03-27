В КФУ прошел юбилейный вечер к 85-летию литературоведа Фоата Галимуллина

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Казанском федеральном университете прошел литературно-музыкальный вечер, посвященный 85-летию ученого, профессора КФУ, литературоведа Фоата Галимуллина. Торжество состоялось в Институте филологии и межкультурной коммуникации КФУ.

Фоат Галимуллин – доктор филологических наук, известный литературовед, диктор, заслуженный работник культуры Татарстана и Российской Федерации, автор многочисленных научных трудов, учебников и пособий по татарской литературе. Более полувека он посвятил системе высшего образования и подготовке нескольких поколений исследователей татарской литературы.

На вечер под названием «Душа, жаждущая прекрасного» пришли коллеги, ученики и государственные деятели. Сам юбиляр, открывая мероприятие, отметил, что считает большим счастьем дожить до этого возраста в добром здравии.

«Я сегодня очень счастлив, и на то есть веские причины. Я родился в 1941 году, и многих моих ровесников уже нет в живых. Я рад, что смог дойти до этого дня. И ведь как дойти! Слава Богу, стою перед вами, разум ясен, работаю, могу приносить пользу обществу. Всю жизнь старался жить в хороших отношениях с людьми, не обижать их, и люди ко мне относятся хорошо. Это большое счастье», – сказал он.

Директор института Радиф Замалетдинов, открывая торжество, подчеркнул вклад юбиляра в формирование научной школы и отметил, что его лекции отличались особой увлекательностью и глубиной. По его словам, Галимуллин и сегодня продолжает работать в институте и помогает коллегам в решении сложных вопросов.

Декан Высшей школы национальной культуры и образования имени Габдуллы Тукая Рамиль Мирзагитов рассказал, что студенты посещали лекции Галимуллина с особым интересом.

«Лекции Фоата абыя мы слушали затаив дыхание и ходили на них как на концерт. Думаю, люди готовы были бы платить, чтобы попасть на его занятия», – отметил он.

Председатель Союза писателей Татарстана Ркаил Зайдулла зачитал поздравление первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева и вручил юбиляру специальную медаль. Он также назвал Галимуллина «татарским Левитаном», подчеркнув выразительность его голоса и мастерство чтения литературных произведений.

Поздравления юбиляру также адресовали директор Института языка, литературы и искусства имени Г. Ибрагимова Академии наук РТ Ильгиз Халиков, директор филиала ФГУП ВГТРК ГТРК «Татарстан» Фирдус Гималтдинов, начальник управления национального образования Минобрнауки РТ Алсу Шарипова, ректор Болгарской исламской академии Фархат Хуснутдинов и представители Кукморского района.

Заведущая сектором общественных связей полномочного представительства РТ в РФ и за рубежом Сюмбель Таишева отметила профессионализм ученого. Заместитель руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар Сулейман Рахимов, говоря о работе Галимуллина в Государственном Совете, подчеркнул его вклад в защиту родного языка. По его словам, он входил в число деятелей, стоявших у истоков разработки программы государственных языков вместе с Разилем Валеевым, Туфаном Миннуллиным и Индусом Тахировым.

Лауреат премии имени Габдуллы Тукая, народный поэт Ренат Харис назвал Галимуллина одним из немногих ученых, глубоко изучивших сложный период татарской литературы 1920–1930-х годов, и подчеркнул значимость его научных работ.

Творческую часть вечера составили выступления студентов Высшей школы национальной культуры и образования имени Габдуллы Тукая, ансамбля «Яшьлек», а также песни в исполнении заслуженного работника культуры Татарстана Фаннура Хасанова и кандидата педагогических наук, руководителя татарского религиозного театра «Мөнбәр» Ильяса Халикова.

Завершая вечер, Фоат Галимуллин поблагодарил всех участников и гостей мероприятия.

«Сегодня в мой адрес прозвучало много теплых слов. Искренне благодарю всех писателей, коллег, ученых, с кем работал. Я всю жизнь стремился к красоте, был в нее влюблен, старался ее создавать. Хотелось бы, чтобы так продолжалось и дальше. Благодарю каждого, кто пришел», – сказал он.

Камиля Билалова