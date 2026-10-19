В КФУ пройдут «Хаковские чтения» к 100-летию Вахита Хакова

В Казанском федеральном университете 21–22 октября состоится Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых с международным участием «Хаковские чтения – 2026». Ее посвятят 100-летию со дня рождения заслуженного профессора Казанского университета Вахита Хакова.

Конференцию проведут на базе Высшей школы национальной культуры и образования имени Габдуллы Тукая Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ. В ней примут участие молодые ученые, преподаватели, студенты, магистранты и аспиранты из Казанского федерального университета и других вузов России и зарубежных стран.

Участники обсудят научное и педагогическое наследие Вахита Хакова, историю и современное развитие татарского и других тюркских языков, языковое и культурное многообразие народов, билингвизм и поликультурное образование. Отдельное направление посвятят применению цифровых технологий в гуманитарных исследованиях, в том числе искусственного интеллекта в образовании. Также запланирована секция для школьников и учащихся организаций среднего профессионального образования – Школа юного филолога.

Рабочими языками конференции станут русский, татарский и английский. Участвовать можно очно, дистанционно или заочно. К участию приглашают бакалавров, магистрантов, аспирантов, молодых преподавателей и специалистов в возрасте до 35 лет. Для участников Школы юного филолога предусмотрена публикация статей по итогам работы.

Вахит Хаков (1926–2008) – доктор филологических наук, заслуженный профессор Казанского университета, ветеран Великой Отечественной войны и заслуженный деятель науки ТАССР. Он занимался изучением истории татарского и других тюркских литературных языков, лексикологии, фразеологии, этимологии и культуры речи. Ученый опубликовал около 30 книг и более 500 научных и научно-методических статей.

«Хаковские чтения» направлены на поддержку исследовательской деятельности молодых ученых, сохранение научного наследия Хакова и развитие исследований в области тюркологии. Предыдущие конференции проходили в 2008–2013 годах, а также в 2019, 2021 и 2023 годах.