В КФУ пройдет Республиканская олимпиада по русскому языку для иностранных студентов

А любите ли вы великий и могучий так же сильно, как любим его мы? Может, проверим?

7 – 8 декабря этого года на базе кафедры русского языка как иностранного Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского (Приволжского) федерального университета пройдет республиканская Олимпиада по русскому языку для иностранных студентов! В течение двух дней участники, иностранные студенты, обучающиеся в образовательных организациях высшего образования Республики Татарстан по образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, будут соревноваться во владении основными видами речевой деятельности.

Разделившись на команды, на первом этапе иностранцы продемонстрируют свои знания профессиональному жюри, состоящему из высококвалифицированных преподавателей с большим опытом работы, которое оценит выполнение заданий. Команды, прошедшие во второй этап, определятся по сумме результатов.

На втором этапе участникам предложат темы для дискуссии. Иностранцы должны будут продемонстрировать навыки составления проблемного выступления, умение ставить вопросы по обсуждаемой теме и корректно отвечать на вопросы других участников дискуссии.

Олимпиада проводится для следующих категорий участников:

Ближнее зарубежье 1–2 курс;

Дальнее зарубежье 1–2 курс;

Ближнее и дальнее зарубежье 3 курс и магистранты.

Заявку на участие можно подать, направив заполненную анкету по электронной почте до 26 ноября 2022 года. В анкете необходимо указать следующую информацию:

Учебное заведение (полностью)

Ф.И.О. участников (полностью), курс, страна

Контактный телефон сопровождающего

Электронный адрес для связи сопровождающего

Категория команды

Почта Оргкомитета Олимпиады: OlympiadaRUKFU@yandex.ru.

Со всеми возникающими вопросами вы можете обратиться по указанному выше электронному адресу по рабочим дням с 8:00 до 20:00.

Более подробная информация о программе проведения Олимпиады будет размещена на сайте Института филологии и межкультурной коммуникации.