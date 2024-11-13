В КФУ приютили двух котят, которые стали «интересоваться» научными изданиями

Фото: пресс-служба КФУ

В Ректорском доме Казанского университета вырастили двух котят, которых назвали Лобачевским и Трубачевским. Их приютила и отогрела лаборант-исследователь лаборатории механики оболочек Ксения Спиридонова, сообщает пресс-служба КФУ.

«В один из дней мы услышали мяуканье, подумали, что показалось или это звук с улицы. Но когда мяуканье продолжалось несколько дней, решили проверить и посмотреть, что происходит в соседнем помещении. Так и обнаружили котят. На тот момент они уже были не совсем маленькие – около 3–4 недель от роду, спокойно ходили и держались на лапках. Мы их даже смогли покормить», – рассказывает она.

Интересно, что, освоившись в «новом доме», котята жадно стали изучать окружающий мир, часть своего внимания уделяя научным изданиям. Когда Лобачевский и Трубачевский подросли, то ученые пристроили котов в Ульяновск.

«Вся лаборатория – кошатники, поэтому, конечно, душа болела, у всех были свои животные. Кто-то еще проживал в общежитии или в съемном жилье, поэтому мы решили подать объявление о поиске хозяев, – рассказала Ксения. – Нам показали видео, как Трубачевский ласкается с новой хозяйкой, и я думаю, что у них все хорошо, прижились».

Как позже вспоминали сотрудники, новые жители Ректорского дома сплотили коллектив, давали дополнительный стимул скорее прийти на работу.