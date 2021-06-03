В КФУ представили книги богословов, повлиявших на научное развитие Ризы Фахретдина

В Казанском федеральном университете прошла презентация книг богословов, которые в свое время оказали влияние на одного из выдающихся деятелей ислама в России, востоковеда, просветителя, муфтия ЦДУМ в 1923-1936 годах Ризаэтдина Фахретдина.

Книги богословов Джамала аль-Дин аль-Афгани (1839-1897) и Мухаммада Абдо (1849–1905) впервые переведены на русский язык. Переводы подготовлены первым заместителем председателя ДУМ РФ, доктором теологии Дамиром Мухутдиновым.

«Мы впервые вводим в научный обиход труды видных ученых, потому что раньше их не было на русском языке. Некоторые из них в свое время были частично опубликованы на татарском языке. Мы лишь обновляем традицию, которую вели в XIX веке татарские богословы. Эта работа ведется для русскоязычных мусульман и представителей академической науки», — отметил Дамир Мухутдинов.

Джамал аль-Дин аль-Афгани и Мухаммад Абдо являются всемирно признанными богословами, оказавшими большое влияние на развитие теологической и общественно-политической мысли в XX и XXI веках.

«Богословие у татар развивалось в связи с трудами этих ученых, поэтому мы их и выбрали. Зия Камали и Муса Бигиев были учениками Мухаммада Абдо и в дальнейшем были в тесной связи с его учеником Мухаммадом Рашидом Рида», — отметил Дамир Мухутдинов.

По словам заместителя председателя ДУМ РФ, Джамал аль-Дин аль-Афгани повлиял на научное развитие муфтия, ученого-энциклопедиста Ризы Фахретдина.

Мухаммад Абдо был верховным муфием Египта, Джамал аль-Дин аль-Афгани — мусульманским реформатором, идеологом панисламизма, а Мухаммад Рашид Рида — богословом, толкователем Корана.