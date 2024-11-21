В КФУ предложили создать Астропарк – площадку «Сириуса» в области астрономии

В КФУ предложили создать Астропарк как площадку образовательного центра «Сириус» в области астрономии. С такой инициативой выступил первый проректор по научной деятельности Казанского федерального университета Дмитрий Таюрский на заседании Совета ректоров вузов Приволжского федерального округа.

«Мы уже давно предлагаем создать Астропарк Казанского университета. Мы все знаем, что “Сириус” успешно работает по всем научным направлениям, но площадки по астрономии нет. А на площадке КФУ есть две обсерватории. И на территории загородной обсерватории располагается планетарий. Там можно создать такой Астропарк», – заявил профессор.

Таюрский подчеркнул, что астрономия – «системообразующая наука для взглядов будущих студентов». «Проблема состоит в том, что у нас до сих происходят шатания в области астрономии – она то появляется в школьных программах, то исчезает. А как без знания астрономии инженеры будущего вообще могут что-то делать?» – отметил он.

Проректор добавил, что университет проводил заседание рабочей группы стран БРИКС по астрономии. По его словам, участники были поражены возможностями КФУ в области астрономии. «Проект у нас есть, мы готовы работать», – заключил Таюрский.