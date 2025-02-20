В КФУ появится проректор по дополнительному образованию

В Казанском федеральном университете 1 марта появится еще один проректор – по дополнительному образованию. Нововведение анонсировал ректор КФУ Ленар Сафин на седьмом заседании Государственного Совета РТ VII созыва.

«Нужна система дополнительной подготовки. Иногда из хорошего инженера или айтишника может получиться великолепный учитель. Потому эту систему нам нужно обязательно отработать, и мы идем по этому направлению», – сказал он.

Сафин подчеркнул, что дополнительное образование определено университетом как одно из ключевых направлений. «И мы это будем продвигать. Но нужна работа с муниципалитетами», – подчеркнул он.