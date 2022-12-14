В КФУ появился культурно-образовательный центр для развития узбекского языка в Татарстане

В КФУ на базе Института филологии и межкультурной коммуникации открылся культурно-образовательный центр имени Мирзо Улугбека. Центр будет способствовать популяризации, развитию узбекского языка и культуры в Татарстане, сообщает пресс-служба вуза.

«Это первый культурно-образовательный центр, который мы открываем за пределами нашей страны. Мирзо Улугбек был великим узбекским ученым и государственным деятелем, оказавшим неоценимое влияние на развитие науки и человеческой цивилизации. Уверен, здесь будут зарождаться и реализовываться многие совместные эффективные проекты на благо нашим странам», – сказал на открытии центра ректор Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека Ином Маджидов.

Ректор КФУ Ленар Сафин выразил убеждение, что деятельность центра будет способствовать укреплению культурных и исторических связей народов России и Узбекистана. Он также подчеркнул, что Узбекистан является главным стратегическим партнером в Центральной Азии как для Казанского университета, так и в целом для Татарстана. «Создание подобных центров будет содействовать развитию данного партнерства», – добавил Сафин.

Ранее в Национальном университете Узбекистана КФУ открыл образовательно-культурный центр Института Каюма Насыри, деятельность которого направлена на популяризацию и развитие татарского языка и культуры в регионах России, а также татарского и русского языков в странах ближнего и дальнего зарубежья.