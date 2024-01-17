В КФУ появилась новая должность проректора по правовой работе и имущественным отношениям

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В Казанском федеральном университете введена новая должность – проректор по правовой работе и имущественным отношениям. На этот пост назначена выпускница вуза с юридическим образованием Фарида Хамидуллина, сообщает пресс-служба КФУ.

«С 2001 года она начала педагогическую деятельность с должности ассистента кафедры истории, политологии и права Казанского финансово-экономического института и выросла до профессора кафедры гражданского права Юридического факультета КФУ», – говорится в сообщении.

В сентябре 2020 года Хамидуллина стала советником при ректорате КФУ. Эту работу она совмещала с научно-педагогической деятельностью. И в настоящее время продолжает педагогическую работу в должности профессора кафедры гражданского права Юридического факультета.