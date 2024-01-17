Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В КФУ появилась новая должность проректора по правовой работе и имущественным отношениям
В Казанском федеральном университете введена новая должность – проректор по правовой работе и имущественным отношениям. На этот пост назначена выпускница вуза с юридическим образованием Фарида Хамидуллина, сообщает пресс-служба КФУ.
«С 2001 года она начала педагогическую деятельность с должности ассистента кафедры истории, политологии и права Казанского финансово-экономического института и выросла до профессора кафедры гражданского права Юридического факультета КФУ», – говорится в сообщении.
В сентябре 2020 года Хамидуллина стала советником при ректорате КФУ. Эту работу она совмещала с научно-педагогической деятельностью. И в настоящее время продолжает педагогическую работу в должности профессора кафедры гражданского права Юридического факультета.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»