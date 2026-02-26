В КФУ подняли вопрос об участии ученых в создании художественных фильмов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Известный литературовед, доцент Казанского федерального университета (КФУ) Милеуша Хабутдинова подняла вопрос о необходимости экспертизы художественных произведений об исторических фигурах. Об этом Хабутдинова сказала на пленарном заседании «Джалиловских чтений» в Институте филологии и межкультурной коммуникации КФУ после доклада историка Искандера Гилязова.

«Не следует ли снова республике Татарстан ввести в Общественный совет по культуре ученых и экспертов из ИЯЛИ [Институт языка, литературы и искусства Академии наук Татарстана], кафедры татарской литературы Казанского университета, чтобы новые художественные фильмы и спектакли, которые выходят не только внутри какой-то организации, но и транслируются в мир, проходили ответственную экспертизу?» – задала Хабутдинова вопрос Искандеру Гилязову.

Свой вопрос Хабутдинова объяснила, со ссылкой на народного поэта Рената Хариса, тем, что сегодня в искусстве идет процесс дегероизации.

«Пришли творческие деятели, которые, к сожалению, имеют минимальные представления об истории татарской литературы и культуры, о жизни Мусы Джалиля. Сегодня, ведомые ложным стремлением, они хотят убрать позолоту с памятника – на мой взгляд, это наносит вред памяти Мусы Джалиля», – считает Хабутдинова.

Реплика Хабутдиновой прозвучала после доклада Гилязова на тему реабилитации Мусы Джалиля в послевоенные годы. На вопрос о включении ученых и экспертов в Общественные советы по культуре Гилязов ответил коротко: «Следует».

«Но, если серьезно, когда речь идет о фигурах нашего прошлого, я всегда считал и считаю, что мы должны ясно представлять исторический фон, не отвлекаться от исторических условий, в которых созревала личность. Мы не должны идеализировать или демонизировать прошлое. Мы должны относится к нему очень строго и научно», – ответил Гилязов.

Напомним, что ко дню рождения Мусы Джалиля в прокат вышел художественный фильм «Черный лес».