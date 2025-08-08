В КФУ подали 218 тыс. заявлений: лидируют гуманитарные и инженерные направления

Фото: пресс-служба КФУ

В Казанском федеральном университете завершился прием заявлений на программы бакалавриата и специалитета. Об этом сообщает пресс-служба КФУ.

Всего в вуз было подано 218 тысяч заявлений, из них 170 тысяч получили статус «участвует в конкурсе». При этом 189 тысяч заявлений были направлены через портал «Госуслуги». В 2025 году количество абитуриентов составило 37 тысяч человек.

О промежуточных итогах приемной кампании сообщил ответственный секретарь приемной комиссии КФУ Александр Бибик. Он отметил, что в этом году около 90% поступающих воспользовались суперсервисом «Поступление в вуз онлайн», тогда как в 2024 году этот показатель составлял примерно 85%.

По данным Бибика, традиционно высокий конкурс сохраняется на социогуманитарные направления. Количество заявлений на программы этого профиля выросло на 20-30% по сравнению с прошлым годом.

Он также сообщил о значительном росте среднего балла ЕГЭ по педагогическому направлению. Так, у абитуриентов, поступающих на программу «Педагогическое образование с двумя профилями подготовки: физика и математика», средний балл вырос с 200-205 в 2024 году до 212-220 в 2025 году.

Особое внимание Бибик уделил инженерным специальностям и программам, связанным с программированием. Он отметил, что ежегодно увеличиваются как объемы приема, так и проходные баллы.

Институт вычислительной математики и информационных технологий вошёл в тройку лидеров по числу поданных заявлений – результат, которого два года назад не было. По мнению ответственного секретаря, это свидетельствует о росте популярности инженерных направлений.

На момент подведения итогов в вуз уже зачислены 25 поступающих без вступительных испытаний и 157 человек по особой квоте. В рамках отдельной квоты КФУ принял участников специальной военной операции и их детей, а также с 2025 года – детей ветеранов боевых действий на территории РФ. Всего по этой квоте поступили 293 первокурсника.

По словам Бибика, рост числа зачисленных по отдельной квоте связан с расширением категорий участников, однако их доля не превышает 10% от общего приема. Всего по итогам льготной волны в КФУ поступили 734 человека. По целевой квоте зачислены 259 абитуриентов – на 60 больше, чем в 2024 году. Средний балл ЕГЭ у поступивших по целевым направлениям составил 214 для Казани и 214,2 с учетом филиалов университета.

В Институте фундаментальной медицины и биологии на все уровни образования – бакалавриат, специалитет, магистратуру и ординатуру – было подано 13 991 заявление, из которых активными являются 8527. Средний балл ЕГЭ у зачисленных в ИФМиБ составил 215,7.

Александр Бибик сообщил, что университет активно выстраивает сотрудничество с работодателями, чтобы увеличить долю выпускников, трудоустраивающихся к заказчикам. В качестве примера он назвал «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения» – ключевого партнера Института искусственного интеллекта, робототехники и системной инженерии.

В Институте геологии и нефтегазовых технологий ведется системная работа с ведущими компаниями нефтегазовой отрасли, включая «Роснефть», «Татнефть», «Лукойл», «Газпромнефть», «Сургутнефтегаз», «Алроса», «ТНГ-ГРУПП», «Башнефтегеофизика».

В Институте информационных технологий и интеллектуальных систем налажено взаимодействие с «Т-Банком», «Технократией», «Яндексом», «Сбером», ICL, «БАРС Груп», «Совкомбанком», «Системами документооборота», «АК Барс Digital» и «Симбирсофт».

Он также подчеркнул, что приемная кампания в КФУ полностью цифровая. Университет использует социально-образовательную сеть «Буду студентом!», которая позволяет абитуриентам подписывать заявления, обращаться с вопросами в приёмную комиссию, заключать договоры и пользоваться другими функциями онлайн.

Получение высшего образования соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».