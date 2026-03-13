В КФУ почтили память бывшего декана журфака Флорида Агзамова

Вечер памяти, посвященный 90-летию со дня рождения основателя казанской школы журналистики Флорида Агзамова, прошел сегодня в Казанском федеральном университете. В нем приняли участие преподаватели и практикующие специалисты в области СМИ – ученики и коллеги бывшего декана журфака.

«Это объединяющая личность. „Человек – в центре внимания“, – так говорил Флорид Имамахметович. Он всегда ратовал за то, чтобы в центре внимания журналистики, несмотря ни на что, стоял человек. А сегодня он в центре нашего внимания», – заявил и. о. декана Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ Васил Гарифуллин.

По его словам, такие встречи планируется сделать ежегодными, чтобы ученики Агзамова могли почтить его память, вспомнить былое и поговорить о планах на будущее.

Флорид Агзамов в судьбе многих людей сыграл значимую роль, добавил директор ГТРК «Татарстан» Фирдус Гималтдинов.

«Был такой период в моей жизни, когда я немного забросил учебу, активно начал заниматься творчеством. Вот дежурю я на выборах в Центризбиркоме и там встречаю Флорида Имамахметовича. У меня ноги подкашиваются. А он такой спокойный подходит ко мне и говорит: „Учиться ты не ходишь. Вот представь, захотят тебя начальником поставить, а диплома у тебя нет. Выберут того руководителем, у кого диплом есть. Поэтому тебе обязательно нужно диплом получить. Приходи, мы тебе поможем“», – рассказал он.

Гималтдинов подчеркнул, что в своей работе старается придерживаться принципа Агзамова: «Во главе угла – человек».

«И в этом, конечно, великая сила внушения нашего учителя. И пусть вот эти наши попытки как-то сохранить в этом бездушном цифровом пространстве проявление человечности будут своеобразным воспоминанием о нашем учителе», – отметил он.

Ценностей, которые транслировал Агзамов, до сих пор придерживаются его ученики, подтвердила главный редактор газеты «Казанские ведомости» Венера Якупова.

«Без „цифры“, гаджетов, компьютерных технологий он и его команда дали нам прекрасное образование. Мы видели, что эти люди нас любят, готовы за нас заступиться в любую минуту. Они в каждом студенте видели личность. Они нам давали такие уроки, которые мы до сих пор помним. И мы остаемся преданными „агзамовской“ школе журналистики», – заметила она.

В свою очередь сноха ученого Елена Агзамова сообщила, что работает над тем, чтобы возродить студенческую премию имени Флорида Агзамова. Кроме того, она прорабатывает с руководством Башкортостана возможность увековечивания его памяти и в этой республике.

«Может быть, там, где он учился, тоже памятную доску установить. В общем, сделаем какое-то памятное место», – сказала Агзамова.

Вечер памяти прошел в аудитории имени Флорида Агзамова, которая действует в Высшей школе журналистики и медиакоммуникаций КФУ. Мероприятие состоялось в рамках международного медиафорума «Человек и цифровое пространство».

Флорид Агзамов родился 11 февраля 1936 года в деревне Бикметово Башкирской АССР. После окончания Казанского государственного университета в 1959 году работал в прессе. В 1971 году защитил кандидатскую диссертацию.

В 1972 году возглавил кафедру журналистики КГУ (сейчас – КФУ), а с 1990 по 2002 год был деканом факультета журналистики, социологии и психологии. Под его руководством в вузе была создана кафедра татарской журналистики.

Флорид Агзамов ушел из жизни после продолжительной болезни 4 декабря 2005 года. Он внес значительный вклад в теорию журналистики, опубликовав более 250 научных работ и ряд книг, а также занимался переводческой деятельностью.

Удостоен почетного звания «Заслуженный работник культуры Республики Татарстан», медали «За трудовую доблесть» и премии имени Хусаина Ямашева.