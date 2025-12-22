В Казанском федеральном университете отметили иранский национальный праздник

В Казанском федеральном университете отметили национальный иранский праздник Шаб-е Ялда. Примечательно, что его гостями стали не только иранские студенты, но и представители многих других национальностей, желающие познакомиться с культурой и традициями исламской республики Иран.

«Для меня большая честь и радость познакомить вас всех с одной из древнейших и важнейших традиций Ирана – праздником Шаб-е Ялда. Он находит свои корни в истории, культуре и природе нашей страны. Он отмечается в самую длинную ночь в году и символизирует рождение света. Наши предки веками отмечали этот праздник. Это послание о надежде, терпении, человеколюбии и победе света над невежеством, над тьмой», – обратился к собравшимся на празднике генеральный консул Ирана в Казани Давуд Мирзахани.

Во время праздника иранцы собираются целыми семьями, поют песни, гадают на книгах и накрывают богатый стол. Главными гастросимволами стали арбуз и гранат.

Жители страны отмечают момент, когда ночь начинает сокращаться, а световой день – увеличиваться. На эту тему зрителям показали небольшую сценку, символизирующую не только традиции Ирана, но и дружбу между народами.

В Казанском федеральном университете учится порядка 900 иранских студентов – преимущественно, на медицинских специальностях, сообщил проректор КФУ по внешним связям Тимирхан Алишев.

«Мы уже в третий раз отмечаем этот замечательный иранский праздник в стенах нашего университета. Нам кажется эта традиция очень интересной. Шаб-е Ялда – семейный праздник, нам очень приятно, что сегодня мы здесь все собрались как одна большая семья, объединенная университетом», – подчеркнул он.

Для гостей праздника организовали концерт, где звучали иранские, русские, татарские и другие национальные песни и музыка.