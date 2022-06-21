В КФУ открылась первая в Татарстане магистратура по медицинскому направлению

В Казанском федеральном университете открылась первая в Татарстане магистратура по медицинскому направлению. Документы принимаются на подготовку по «Общественному здравоохранению» (профиль «Здоровье и долголетие»), сообщает пресс-служба КФУ.

«Начинаем подготовку специалистов в сфере общественного здравоохранения, способных осуществлять комплексную оценку и мониторинг состояния здоровья населения, а также разрабатывать и реализовывать мероприятия, направленные на его сохранение», – рассказал заведующий кафедрой охраны здоровья человека Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Тимур Зефиров.

Через два года, после окончания магистратуры, выпускники получат диплом государственного образца о высшем медицинском образовании «Специалист в области организации здравоохранения и общественного здоровья». Подать документы в магистратуру могут все, у кого есть диплом о высшем образовании.

«Наши выпускники смогут работать в учреждениях здравоохранения и социальной сферы – министерствах здравоохранения, областных департаментах, муниципальных комитетах по здравоохранению, Роспотребнадзоре. Они будут востребованы в лечебно-профилактических учреждениях, санаториях, центрах сбора и обработки медицинской информации, а также в международных организациях, работающих в области профилактики и борьбы с неинфекционными заболеваниями, таких, как ВОЗ и организации Красного Креста и Красного Полумесяца», – уточнил Зефиров.

Он добавил, что по программе «Приоритет-2030» при кафедре охраны здоровья человека создана научно-исследовательская лаборатория «Клиническая физиология сердца». В связи с этим магистранты смогут работать на новейшем оборудовании, осваивать современные методы обследования.