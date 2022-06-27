В КФУ открылась первая в России магистратура по инклюзивному взаимодействию

В Казанском федеральном университете открылась первая в России магистратура по направлению подготовки «Адаптивное управление коррекционным процессом в образовании». Обучение будет проходить при кафедре психологии и педагогики специального образования Института психологии и образования, сообщает пресс-служба КФУ.

«Наши магистранты научатся организовывать образовательный процесс в инклюзивных детских садах и школах, в детских лагерях, студиях, спортивных секциях, обеспечивая развитие способностей детей с ограниченными возможностями здоровья. Они получат знания и навыки, которые позволят им работать в организациях здравоохранения, социальной сферы, инклюзивного трудоустройства и HR-службах, отвечающих за инклюзивное взаимодействие на предприятии», – рассказала заведующая кафедрой Анна Ахметзянова.

Она добавила, что выпускники магистратуры также смогут работать в системе психолого-педагогического сопровождения лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Подать документы в магистратуру могут выпускники бакалавриата любых направлений подготовки, а также руководители образовательных учреждений. Необходимо пройти собеседование по профилю программы магистратуры. Обучение в магистратуре очное. Имеется 13 бюджетных мест.