Студенты КФУ начали шить экипировку для мобилизованных

В Институте дизайна и пространственных искусств КФУ открылась мастерская по конструированию и моделированию текстильных изделий. Студенты уже приступили к пошиву экипировки для мобилизованных – балаклав, тактических рубашек, разгрузочных жилетов и других вещей, сообщает пресс-служба Казанского федерального университета.

«Сейчас проходит специальная военная операция, и мы решили изготавливать опытные образцы одежды и экипировки для военных. У нас есть научный консультант Евгений Жемков, он участвовал в СВО и теперь помогает нам проектировать, конструировать, моделировать наши изделия для мобилизованных», – рассказала заведующая кафедрой дизайна и национальных искусств института Венера Юмагулова.

Она пояснила, что это не промышленное изготовление, а производство опытно-конструкторских образцов, которые по своим характеристикам превосходят существующие. Цель – изготовить такие изделия для военных, в которых им будет максимально удобно и безопасно, уточнила преподаватель.

«По запросам военных мы будем изготавливать тактические рубашки с мягкими, непромокаемыми налокотниками, стойкими к истиранию. Кроме того, наш консультант предложил для удобства карманы сделать не на груди, а на рукавах. Изучив пожелания военных, мы решили делать у балаклав небольшие разрезы снизу, чтобы они лучше прилегали к шее и плечам, не собирались в складки», – подчеркнула Юмагулова.

По ее словам, будут модернизироваться и разгрузочные жилеты. Так, по рекомендации военных планируется увеличить количество карманов и внести изменения в конструкцию жилета. «Солдаты нам сообщили, что в полевых условиях металлические застежки по бокам мешают бойцам. Было предложено заменить их на "липучки"», – заметила руководитель мастерской.

Все необходимое для изготовления одежды и экипировки приобретается на средства спонсоров. Опытные образцы апробируют в полевых условиях военные формирования «Тимер», «Алга» и «Барс». Первую опытную партию планируется отправить им в ближайшее время.