В КФУ открылась IX Международная конференция «Национальный миф в литературе и культуре»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета состоялось торжественное открытие IX Международной конференции «Национальный миф в литературе и культуре». Конференция будет проходить три дня — с 6 по 8 мая.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Думаю, что впереди у нас большое будущее. Основные специалисты этой предметной области работают в нашем университете. За годы существования конференция завоевала авторитет в научном сообществе не только в России. Здесь выступят представители практически всех регионов Российской Федерации и стран Зарубежья. Только на IX Международной конференции выступят представители шести зарубежных стран: Израиль, Китай, Иран, Пакистан, Узбекистан и Беларусь», — отметил в своем приветствии замдиректора ИФиМК КФУ по научной деятельности Искандер Ярмакеев.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Согласно программе, выступят более 100 докладчиков из Москвы, Санкт-Петербурга, Донецка, Карши (Узбекистан) и других городов мира. В рамках конференции будут проведены пленарные и выездное заседания. Ведущий мотив выступлений спикеров — множественность репрезентации национального мифа.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Помимо фундаментальных трудов Платона, Иоганна Гете, Льва Толстого и Владимира Набокова докладчики также обсудят национальные коды в прошлогоднем оскаровском номинанте «Банши Иниширина» (2023) Мартина Макдоны и роль мифа в романе Сюзанны Кларк «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл» (2004).