В КФУ откроется новое направление подготовки «Документоведение и архивоведение»

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В Институте международных отношений Казанского федерального университета откроется новое направление подготовки «Документоведение и архивоведение». Планируется принять студентов на 25 бюджетных и 10 контрактных мест, пять из которых предназначены для иностранцев. Поступить можно только на заочную форму обучения, сообщает пресс-служба КФУ.

«Деятельность практически любого коммерческого учреждения, государственной или муниципальной организации основана на постоянном документообороте. Всем организациям требуются специалисты, которые способны организовать систему как бумажного, так и электронного документооборота», — заметил доцент кафедры отечественной истории ИМО КФУ Артем Крестьянинов.

Он уточнил, что выпускники этого направления в дальнейшем смогут работать сотрудниками архивной службы, документоведами, специалистами в области отдела кадров и государственной службы, пресс-секретарями, руководителями канцелярий.

Студентов-бакалавров обучат умению обрабатывать, хранить и использовать документы в различных профессиональных сферах.