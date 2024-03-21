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В КФУ оценили возможный ущерб от половодья в Татарстане
Из-за обильных снегопадов в Татарстане скопилось много снега. Однако, несмотря на это, сильного ущерба паводок, даже сильный, может не нанести, уверена завкафедрой природообустройства и водопользования Института управления, экономики и финансов КФУ Нафиса Мингазова.
Она отметила, что в каждом метре снега запасено порядка 200 литров воды. Однако ситуацию меняет то, что во многих местах почвы, покрытые снегом, не обледенели. Благодаря этому и летней засухе прошлого года талая вода хорошо впитывается.
«Есть вероятность, что даже если паводок будет высоким, он не нанесет сильный ущерб», — заметила специалист в интервью медиапорталу вуза.
По мнению Мингазовой, наибольшую угрозу паводок несет для низких пойменных территорий в Казани. К примеру, это нижняя часть Казанки, на которой находятся сады и дачи.
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