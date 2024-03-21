В КФУ оценили возможный ущерб от половодья в Татарстане

Из-за обильных снегопадов в Татарстане скопилось много снега. Однако, несмотря на это, сильного ущерба паводок, даже сильный, может не нанести, уверена завкафедрой природообустройства и водопользования Института управления, экономики и финансов КФУ Нафиса Мингазова.

Она отметила, что в каждом метре снега запасено порядка 200 литров воды. Однако ситуацию меняет то, что во многих местах почвы, покрытые снегом, не обледенели. Благодаря этому и летней засухе прошлого года талая вода хорошо впитывается.

«Есть вероятность, что даже если паводок будет высоким, он не нанесет сильный ущерб», — заметила специалист в интервью медиапорталу вуза.

По мнению Мингазовой, наибольшую угрозу паводок несет для низких пойменных территорий в Казани. К примеру, это нижняя часть Казанки, на которой находятся сады и дачи.