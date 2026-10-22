В КФУ обсудят развитие языков народов России и сохранение исторической памяти

Всероссийская молодежная конференция «Сохраняя наследие: язык, история, культура» пройдет 26–27 октября в Казанском федеральном университете. Участники обсудят сохранение языкового и культурного разнообразия России, исторических памятников и памяти.

Работа конференции будет организована по трем направлениям. Секция «Сохраняя наследие: язык» будет посвящена развитию государственного языка и языков народов России, а также мировому опыту сохранения малых языков.

В рамках направления «Сохраняя наследие: история» рассмотрят вопросы охраны памятников, археологических исследований, законодательства в сфере наследия, археологического туризма и волонтерства. Секция «Сохраняя наследие: культура» затронет этнокультурное образование, миграционные процессы, национальную политику и этноконфессиональные вопросы.

К участию приглашаются студенты, аспиранты и молодые ученые. Присоединиться к конференции можно очно или онлайн.

Организаторами выступают региональное отделение Российского военно-исторического общества в Татарстане, Институт археологии РАН, Институт языкознания РАН, Институт этнологии и антропологии РАН и Институт международных отношений, истории и востоковедения КФУ.