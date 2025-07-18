В КФУ обсудили развитие кадрового потенциала для предприятий ОПК

В Казанском федеральном университете прошла конференция на тему «Развитие кадрового потенциала предприятий оборонно-промышленного комплекса». Организаторами мероприятия выступили Центр карьеры КФУ и Центр занятости населения Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан. Об этом сообщается на сайте Казанского федерального университета.

В работе конференции приняли участие директора институтов КФУ и представители компаний оборонно-промышленного комплекса.

С приветственным словом к участникам обратился проректор по дополнительному образованию Казанского федерального университета Ильнур Хайруллин.

«Перед страной стоят непростые задачи. Сегодня необходимо развивать современные технологии и готовить кадры, которые смогут работать с ними на предприятиях. Здесь не обойтись без тесного сотрудничества вузов и ОПК», – подчеркнул проректор.

Он отметил, что в КФУ учатся десятки тысяч студентов, многие из которых хотят найти работу в организациях ОПК. Для того чтобы молодые сотрудники приходили подготовленными, необходимо решить несколько задач

Хайруллин подчеркнул необходимость совместной разработки учебных программ с предприятиями, чтобы обучение в вузе было максимально приближено к практическим нуждам отрасли. Он также предложил активнее развивать практики и стажировки для студентов младших курсов, организовывать лекции и мастер-классы с участием специалистов ОПК, содействовать трудоустройству выпускников и создавать программы дополнительного образования для действующих сотрудников отрасли.

С докладом выступила начальник отдела развития кадрового потенциала предприятий промышленности и торговли Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан Регина Ахметова. Она подчеркнула, что кадры остаются ключевым ресурсом оборонной и промышленной сфер.

«Развитие кадрового потенциала – это не просто задача, а стратегический приоритет. В связи с этим министерство уделяет особое внимание тесному взаимодействию с образовательными организациями, поддерживает мероприятия, в рамках которых идет обмен опытом», – выступила представитель Минпромторга Татарстана.

Ахметова отметила, что у КФУ есть широкие возможности для сотрудничества с предприятиями ОПК. В частности, речь идет о привлечении студентов в производственные отряды, что позволит студентам знакомиться с будущей профессиональной деятельностью на практике.

Директор Центра занятости населения Республики Татарстан Тимур Муллин рассказал участникам о действующих мерах государственной поддержки работодателей при трудоустройстве граждан отдельных категорий.

«С 2021-го выплачиваются субсидии при устройстве некоторых граждан на работу. В 2025-м правила выплат несколько изменились. Если в прошлом году 275 компаний получили компенсацию за наем более двух тысяч человек, из которых 1974 человека – молодежь, то в этом акцент делается на участников и ветеранов специальной военной операции, а также членов семей, погибших в зоне СВО. Молодежь в этом году исключена», – сообщил эксперт.

Он добавил, что, помимо компенсации за трудоустройство определенных категорий граждан, государство также возмещает затраты на оборудование рабочих мест для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Муллин также сообщил о запуске в 2025 году национального проекта «Кадры», включающего четыре ключевых направления: «Управление рынком труда», «Активные меры содействия занятости», «Образование для рынка труда» и «Человек труда».

Конференция продолжилась совместным докладом директора Института искусственного интеллекта, робототехники и системной инженерии КФУ Дмитрия Чикрина и директора Института вычислительной математики и информационных технологий Антона Егорчева.

«В центре в рамках программы дополнительного образования и повышения квалификации мы как готовим молодых специалистов, так и осуществляем переподготовку и допобучение уже текущих работников. Если говорить о наиболее актуальных на сегодняшний день программах, то стоит отметить “Использование искусственного интеллекта как ассистента в документообороте”», – рассказал Егорчев.

«Данное направление позволяет повысить производительность в областях документооборота при разработке, переработке, обработке документов до 80 процентов. Это касается и различных отчетов, любой графической информации. Программу мы проводили как внутри наших институтов, так и внутри всего университета», – добавил он.

Директор Института вычислительной математики и информационных технологий также представил смежную программу – «Искусственный интеллект как ассистент для программистов». По его словам, она позволяет специалисту получить помощь от трех виртуальных ассистентов, что значительно ускоряет и облегчает процесс разработки.

Далее с докладом выступил директор Института физики КФУ Марат Гафуров, который рассказал о научно-исследовательских разработках института и образовательных инициативах, ориентированных на нужды ОПК.

Заведующий кафедрой аэрогидромеханики Института математики и механики им. Н.И. Лобачевского Константин Поташев поделился опытом взаимодействия с предприятиями оборонного сектора по выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

О возможностях дополнительного образования в КФУ участникам рассказала заместитель директора Департамента дополнительного образования университета Екатерина Снарская.

Завершил выступления на конференции ответственный секретарь приемной комиссии КФУ Александр Бибик, который представил программы целевого обучения.

Финальным аккордом мероприятия стала открытая дискуссия, на которой участники обсудили формы и механизмы эффективного взаимодействия вузов и оборонно-промышленного комплекса в целях подготовки квалифицированных кадров.