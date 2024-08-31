В КФУ назвали районы Татарстана с самым богатым урожаем лесных орехов

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В этом году в Арском, Заинском, Зеленодольском, Мамыдышском и ряде других районов Татарстана — богатый урожай лесных орехов. Об этом сообщает пресс-служба Казанского федерального университета.

Доцент кафедры ботаники и физиологии растений Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Галина Демина обратила внимание на то, что в республике произрастают два основных дикорастущих вида орехов. Во-первых, это лесной орех, или лещина обыкновенная, плоды которой иногда называют фундуком из-за внешнего сходства, хотя фундук — это плод лещины крупной (понтийской). Во-вторых — растущий в каменистых степях миндаль низкий. Это растение занесено в Красную книгу РТ, сбор его плодов запрещен.

Лесной орех (Corylus avellana) — это вид листопадных деревянистых кустарников семейства березовых. Они могут жить до 60 лет, а их высота достигает 7 метров. Каждый орех покрыт светло-зеленой плюской (чашечкой). В 100 граммах плодов лещины содержится более 650 килокалорий. В лесных орехах содержатся витамины, макро- и микроэлементы, антиоксиданты.

Ботаник объяснила, что зеленые плоды лесного ореха в конце лета начинают темнеть и к сентябрю становятся светло-коричневыми — это свидетельствует об их созревании.

«Собирают орехи до середины сентября. Их нужно обязательно просушить на солнце или в хорошо проветриваемом помещении, разложив тонким слоем на поверхности, не менее 15 дней. Небольшое количество орехов можно высушить в духовке при низкой температуре с приоткрытой дверцей», — подробна рассказала ученый, уточнив, что хранят орехи в холщовых мешочках не более года, а очищенные — не более шести месяцев при +3, +12 градусах и низкой влажности.

Врач-диетолог Университетской клиники КФУ Эльвира Аминева заметила, что богатые моно- и полиненасыщенными жирами орехи снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, они могут способствовать снижению веса (так как дают чувство сытости и помогают контролировать аппетит), улучшают состояние кожи и, возможно, положительно сказываются на состоянии когнитивных функций.

Вместе с тем, подчеркнула медик, лесные орехи представляют собой один из самых распространенных аллергенов, а употребление их в больших количествах способно вызвать проблемы с пищеварением.