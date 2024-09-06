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В КФУ нашли способ снижения содержания серы в тяжелой нефти и нефтяных остатках
Сотрудники Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ обнаружили метод снижения содержания серы в тяжелой нефти и нефтяных остатках. Об этом сообщает ТАСС.
Перспективным направлением развития нефтегазовой отрасли являются технологии подземной частичной переработки тяжелых нефтей. Научная группа вуза выяснила, что важная роль в этих процессах отведена воде, которая не только является средой, но и сама участвует в химических процессах в качестве реагента при гидротермальном обессеривании. Ученые первыми в мире использовали изотопные метки для изучения взаимодействия воды и серосодержащих соединений нефти.
«Это первый случай, когда такой подход применяется для изучения механизма взаимодействия воды и серосодержащих соединений нефти», — отметил младший научный сотрудник лаборатории мирового уровня, поддержанной Российским научным фондом, Амин Аль-Мунтасер.
Научная группа смогла достичь высокой степени обессеривания при использовании никель стеарата как нефтерастворимого прекурсора катализатора, что увеличило степень конверсии до 97,34%.
«Нами проведен целый комплекс экспериментальных и теоретических исследований, который позволяет понять механизмы химических процессов, протекающих при гидротермальном воздействии на тяжелые нефти, которые представляют собой сложные системы», — отметил руководитель проекта, завкафедрой разработки и эксплуатации месторождений трудноизвлекаемых углеводородов Михаил Варфоломеев.
Результаты исследования предоставляют нефтегазовой отрасли экологически чистый и эффективный метод снижения содержания серы в тяжелых нефтях и нефтяных остатках — это позволяет улучшить качество конечной продукции и снизить вредные выбросы в окружающую среду.
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