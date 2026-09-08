В КФУ напомнили об опасности осенних жигалок

Фото: пресс-служба КФУ

Укусы активизирующихся с наступлением бабьего лето родственниц комнатных мух – осенних жигалок (Stomoxys calcitrans) представляют потенциальную опасность для людей, хотя эти насекомые и не являются переносчиками конкретных патогенов. Об этом напомнил доцент кафедры зоологии и общей биологии Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Николай Шулаев, сообщает пресс-служба вуза.

Жигалок отличает от комнатных мух в первую очередь строение ротового аппарата. У мух он лижущего типа, из-за чего они не могут прокусить кожу, тогда как у их родственниц хоботок значительно длиннее, а на его конце расположены жесткие части, способные проникать под кожу. Если в природе жигалки обычно атакуют животных, особенно домашних, то в человеческих жилищах их целью становятся люди, пояснил специалист.

Само название данного насекомого происходит от жгучей боли, которую испытывает человек после укуса. Вместе с тем укусы жигалок менее болезненны, чем у слепней, которые не прокалывают, а прорезают кожу.

Несмотря на отсутствие специфических переносимых заболеваний, в отличие от мух цеце, малярийных комаров и клещей, в место укуса жигалки, как и при любой бытовой травме, при отсутствии обработки могут попасть опасные патогены: стафилококки, возбудители туляремии и даже сибирской язвы. «Такие случаи были, но это скорее исключение», – добавил энтомолог.

К сожалению, в отличие от комаров, которых можно отпугнуть репеллентами, мухи и слепни практически не реагируют на химические средства. Защитить от них способен только физический барьер, подытожил Николай Шулаев.