В КФУ началась программа повышения квалификации глав сельских поселений

В Высшей школе государственного и муниципального управления Казанского федерального университета состоялось открытие программы повышения квалификации глав сельских поселений «Современные подходы к управлению сельскими поселениями». Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

В мероприятии приняли участие заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров, председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан» Экзам Губайдуллин, руководитель Департамента государственной службы и кадров при Раисе РТ Александр Белов, первый проректор – проректор по научной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский, директор Высшей школы государственного и муниципального управления КФУ Игорь Привалов и др.

«Считаю, что это нужный формат обучения и хорошая, глубокая программа. Спикеры дают информацию, которая нужна нам ежедневно. Про наши сельские поселения, конечно, можно говорить долго – очень много вопросов, еще больше задач поставлено перед вами и перед вашими коллегами», – сказал в своем обращении Зяббаров.

Губайдуллин подчеркнул, что успешное выполнение работы, прежде всего, зависит от кадровых работников. Меры поддержки недостаточны и не отвечают требованиям и современным вызовам, считает он. По его словам, в этом вопросе также необходима мотивация.

От лица руководителя Администрации Раиса РТ Асгата Сафарова участников поприветствовал Александр Белов.

«В Республике Татарстан принято учиться, мы сами учим и учимся. Это хорошая форма поддержки того профессионального уровня, который позволяет вам качественно решать задачи», – отметил Белов.

Таюрский уверен, что развитие страны невозможно без дополнительного образования.

«Есть поручение Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина – к 1 марта 2025 года представить новую стратегию развития образования России, и блок, касающийся дополнительного образования, закреплен за головной организацией – Казанским федеральным университетом, – отметил Дмитрий Таюрский. – Учиться всю жизнь – это нужно и полезно. Я очень рад, что у нас в республике реализуется такая программа для руководителей, и призываю вас искать такие же программы для ваших исполнителей, потому что все должны проходить переобучение».

Программа включает такие ключевые темы, как управление муниципальным имуществом, вопросы экологии, обращение с твердыми и коммунальными отходами, взаимодействие с населением, сельское хозяйство, а также целый ряд других важных вопросов, сообщил Привалов.

«Важно отметить, что руководство нашей республики уделяет особое серьезное внимание профессиональному развитию команды Татарстана, и мы благодарны за оказанное доверие участвовать в этой программе, – рассказал он.