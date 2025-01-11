В КФУ 13 января пройдет показ фильма о журналистах из Татарстана

В День российской печати, 13 января, в шоу-руме Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ состоится презентация и открытый показ документального фильма от творческого объединения ВШЖМ «Между строк». Картина посвящена журналистам из Татарстана.

Участники мероприятия узнают, как герои фильма каждый день создают картину дня, рассказывают истории людей и работают в режиме 24/7.

Авторы фильма попытались ответить на вопрос, как выглядит лицо татарстанской журналистики. В рамках мероприятия также планируется открытое обсуждение и дискуссия о настоящем и будущем журналистики РТ.

Начало презентации запланировано на 14:00.