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В КФУ 13 января пройдет показ фильма о журналистах из Татарстана
В День российской печати, 13 января, в шоу-руме Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ состоится презентация и открытый показ документального фильма от творческого объединения ВШЖМ «Между строк». Картина посвящена журналистам из Татарстана.
Участники мероприятия узнают, как герои фильма каждый день создают картину дня, рассказывают истории людей и работают в режиме 24/7.
Авторы фильма попытались ответить на вопрос, как выглядит лицо татарстанской журналистики. В рамках мероприятия также планируется открытое обсуждение и дискуссия о настоящем и будущем журналистики РТ.
Начало презентации запланировано на 14:00.
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