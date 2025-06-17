В Керчи задержали мужчину, собиравшего сведения об объектах ПВО для разведки Украины
Сотрудники ФСБ задержали по подозрению в госизмене 22-летнего жителя Керчи, собиравшего сведения об объектах ПВО для военной разведки Украины, пишет ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.
По данным спецслужб, молодой человек поддерживал на конфиденциальной основе отношения сотрудничества с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ). Подозреваемый признал свою вину и дает признательные показания.
Возбуждено уголовное дело, парню грозит до 20 лет колонии.