В Керчи задержали мужчину, собиравшего сведения об объектах ПВО для разведки Украины

Сотрудники ФСБ задержали по подозрению в госизмене 22-летнего жителя Керчи, собиравшего сведения об объектах ПВО для военной разведки Украины, пишет ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.

По данным спецслужб, молодой человек поддерживал на конфиденциальной основе отношения сотрудничества с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ). Подозреваемый признал свою вину и дает признательные показания.

Возбуждено уголовное дело, парню грозит до 20 лет колонии.