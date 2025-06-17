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Происшествия 17 июня 2025 10:11

В Керчи задержали мужчину, собиравшего сведения об объектах ПВО для разведки Украины

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Сотрудники ФСБ задержали по подозрению в госизмене 22-летнего жителя Керчи, собиравшего сведения об объектах ПВО для военной разведки Украины, пишет ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.

По данным спецслужб, молодой человек поддерживал на конфиденциальной основе отношения сотрудничества с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ). Подозреваемый признал свою вину и дает признательные показания.

Возбуждено уголовное дело, парню грозит до 20 лет колонии.

#керчь #фсб #госизмена
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