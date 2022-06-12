В Керчи открыли памятник Василию Лановому

Памятник советскому и российскому актеру театра и кино Василию Лановому открыли в Керчи. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков в своем Telegram-канале.

Судя по фото, представленным в соцсети, бюст имеет с актером портретное сходство. Сохранены и гордый профиль, и почти военная выправка, и еле заметная полуулыбка. По словам Брусакова, Лановой «играл героев, отличавшихся мужеством и честью».

Памятник работы Салавата Щербакова разместили в центре города около Театра им. Пушкина.

Лановому в 2019 году решением Керченского горсовета было присвоено звание «Почетный гражданин города-героя Керчи» за личный вклад в развитие русской культуры и искусства, патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Василий Семенович Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. По случайности Великую Отечественную войну Лановой еще мальчиком провел в оккупации в Одесской области у бабушки. После чего начал сильно заикаться, московский врач в качестве лечения «назначил» ему петь украинские народные песни, где много протяжных гласных.

С 1957 по 2021 годы служил в Государственном академическом театре имени Е.Вахтангова. Последний раз Василий Лановой вышел на сцену 24 декабря 2020 года в постановке «Последние луны».

Умер 28 января 2021 года после продолжительной болезни легких.