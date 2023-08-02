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В Керченском проливе ограничили движение для судов и летательных аппаратов
Для надводных и подводных судов в Керченском проливе ограничили движение. Ограничения касаются также летальных аппаратов, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
Как указано в сообщении, специальный район досмотра создан для судов из Черного моря.
«Плавание всех судов и полеты летательных аппаратов запрещены в районе, ограниченном береговой чертой», — указано в сообщении.
Исключением являются суда, следующие в светлое время суток по фарватерам и рекомендованным путям через Керченский пролив транзитом или в порты, расположенные в проливе.
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