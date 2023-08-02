В Керченском проливе ограничили движение для судов и летательных аппаратов

Для надводных и подводных судов в Керченском проливе ограничили движение. Ограничения касаются также летальных аппаратов, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Как указано в сообщении, специальный район досмотра создан для судов из Черного моря.

«Плавание всех судов и полеты летательных аппаратов запрещены в районе, ограниченном береговой чертой», — указано в сообщении.

Исключением являются суда, следующие в светлое время суток по фарватерам и рекомендованным путям через Керченский пролив транзитом или в порты, расположенные в проливе.