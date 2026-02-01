В Кемеровской области задержали администратора сауны, где погибли подростки

В Кемеровской области предъявлено обвинение администратору частной сауны в Прокопьевске, где при пожаре погибли пять подростков. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Женщину обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к гибели двух и более человек по неосторожности.

Пожар произошел в субботу. Огонь охватил около 70 квадратных метров. В сауне находилась компания подростков в возрасте от 15 до 17 лет, отмечавших день рождения. Спастись удалось только одной девушке.

Следователи назначили экспертизы, чтобы установить причины возгорания и обстоятельства трагедии. По предварительной версии, сауна работала с нарушением требований противопожарной безопасности.