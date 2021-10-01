В Кемеровской области предложили построить аэропорт около курорта Шерегеш

В 7 километрах от горнолыжного Курорта Шерегеш необходимо построить аэропорт. С таким предложением к Президенту России Владимиру Путину обратился губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

По словам главы региона, ближайшая воздушная гавань находится в 180 километрах от курорта — в Новокузнецке. Добираться до нее приходится на поезде или автобусом, что занимает немало времени у туристов.

«Если мы построим аэропорт прямо в Шерегеше — мы выбрали площадку в 7 километрах от горы, причем у нас есть инвестор, кто построит терминал. Мы, область, готовы подвести дороги и все коммуникации. Но нужна взлетно-посадочная полоса», — передает слова Цивилева пресс-служба Кремля.

По его словам, стоимость строительства полосы оценивается приблизительно в 2,8 млрд рублей.

«Но сейчас заказали проект, пошли на риск, инвестор, который готов построить терминал, проектирует сейчас эту полосу, в рамках проекта будет все уточнено. Мы в ближайшее время получим уже окончательные параметры по этой полосе под разные типы самолетов», — доложил глава региона.