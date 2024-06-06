В Кемерово в результате столкновения трамваев пострадали 80 человек

Количество пострадавших в результате столкновения двух трамваев в Кемерово увеличилось до 80 человек. ДТП произошло ранним утром в четверг на Логовом шоссе, сообщает РИА Новости.

Трое из них в тяжелом состоянии: двое в реанимации, один в операционной. Медики прилагают все усилия для их спасения. Десять человек направлены на амбулаторное лечение.

По факту аварии Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Ход расследования находится на прокурорском контроле.

Для оперативного реагирования на последствия ДТП создан специальный штаб во главе с мэром Кемерово Дмитрием Анисимовым.