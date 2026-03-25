В Кемерово арестован директор клиники, незаконно дававший пациентам психотропные вещества

В Кемерово арестовали директора частной клиники за незаконный оборот психотропных веществ. Об этом пишет ТАСС.

По данным следствия, мужчина незаконно давал пациентам сильнодействующие вещества для облегчения ломки. Кроме того, он купил порядка 5 ампул психотропных веществ для последующей продажи.

«Предварительно установлена одна смерть пациента клиники, причиной которой является алкогольная кардиопатия, осложненная острой сердечной недостаточностью», – рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Возбуждено уголовное дело, директор клиники взят под стражу до 18 мая.