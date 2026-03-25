news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 25 марта 2026 15:07

В Кемерово арестован директор клиники, незаконно дававший пациентам психотропные вещества

Читайте нас в
Телеграм

В Кемерово арестовали директора частной клиники за незаконный оборот психотропных веществ. Об этом пишет ТАСС.

По данным следствия, мужчина незаконно давал пациентам сильнодействующие вещества для облегчения ломки. Кроме того, он купил порядка 5 ампул психотропных веществ для последующей продажи.

«Предварительно установлена одна смерть пациента клиники, причиной которой является алкогольная кардиопатия, осложненная острой сердечной недостаточностью», – рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Возбуждено уголовное дело, директор клиники взят под стражу до 18 мая.

#кемерово #арест #главный врач
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Новости партнеров