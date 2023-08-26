В Кемерове на площади 750 квадратных метров горит склад пиротехники

Склад с пиротехникой загорелся в Кемерово, сообщает РИА Новости.

Возгорание случилось на улице Терешковой. Площадь пожара составляет порядка 750 квадратных метров.

Отмечается, что здание полностью охвачено пламенем, произошло частичное обрушение кровли.

По данным агентства, пожарным удалось локализовать возгорание, на месте работают более 30 человек и 11 единиц техники. Специалисты устанавливают причины произошедшего.