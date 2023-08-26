news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 26 августа 2023 14:03

В Кемерове на площади 750 квадратных метров горит склад пиротехники

Скопировать ссылку

Склад с пиротехникой загорелся в Кемерово, сообщает РИА Новости.

Возгорание случилось на улице Терешковой. Площадь пожара составляет порядка 750 квадратных метров.

Отмечается, что здание полностью охвачено пламенем, произошло частичное обрушение кровли.

По данным агентства, пожарным удалось локализовать возгорание, на месте работают более 30 человек и 11 единиц техники. Специалисты устанавливают причины произошедшего.

#кемерово
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное