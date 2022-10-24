В КДМЦ рассказали, как спасали детей, подавившихся орехами и семечками

За октябрь в Камский детский медицинский центр поступило четыре маленьких челнинца с орехами и семечками в дыхательных путях. Об этом рассказали в пресс-службе медучреждения.

Дети случайно «вдохнули» инородные тела или подавились ими так, что орехи попали «не в то горло». По словам медиков, это очень опасно. Ведь инородные тела блокируют дыхательные пути и вызывают острую асфиксию, которая может закончиться летально.

На операционном столе КДМЦ оказались дети от девяти месяцев до трех лет. Им провели эндоскопические операции под общим наркозом. Инородные тела нашли и удалили с помощью современного специального детского бронхоскопа. Он без труда двигается по маленьким органам и может проникать даже в нижние отделы бронхов.

У двоих малышей врачи извлекли из дыхательных путей арахис, у одного – фисташку, еще у одного – тыквенную семечку.

«Хочется донести до родителей, что ребенка можно просто не успеть спасти, он может умереть до приезда в больницу или приехать уже с необратимыми изменениями в головном мозге на фоне асфиксии. Это очень грозное и опасное состояние. Если говорить об осложнениях, может развиться пневмония и ателектаз (когда доля или все легкое спадаются и этот участок уже «не дышит»). Нельзя давать детям до 6-7 лет орехи, семечки, конфеты и печенье с семенами и злаками. Они легкие, а значит, их легко вдохнуть», – посоветовала хирург КДМЦ Лариса Сираева.

Она добавила, что эти продукты должны находиться в недоступном для детей месте. Даже морковь и яблоко, нужно давать малышу только под присмотром взрослых.

Хирург подчеркнула, важно обеспечить спокойную обстановку за столом, чтобы ребенок не играл.

«Смех, испуг, плач – это те ситуации, при которых человек начинает прерывисто дышать и продукт, находящийся во рту, быстро попадает в дыхательные пути, – добавила Лариса Сираева.