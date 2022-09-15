В КДМЦ Челнов на свет появился малыш весом больше пяти килограммов

Вчера в Перинатальном центре КДМЦ Набережных Челнов родился малыш весом 5240 граммов и ростом 58 сантиметров. Об этом рассказали в пресс-службе Камского детского медицинского центра.

Медики между собой дали мальчику прозвище богатырь. Родители дали ему имя Рамин. Он стал третьим ребенком в семье.

Фото: Пресс-служба КДМЦ

«То, что малыш родится крупным, я знала. Об этом мне сказали при прохождении дородового обследования. Старшие наши дети тоже родились крупными: старшая дочь с весом 4650 граммов, а средний сын – 4428 граммов», – рассказала мама новорожденного Ольга.

По словам заместителя главного врача по медицинской части КДМЦ Алексея Эстрина, ребенок появился на свет путем кесарева сечения. В данный момент Ольга и ее сын чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке.

«Поздравляем семью с рождением большого счастья и желаем им крепкого здоровья», – добавили в КДМЦ.