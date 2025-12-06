В КДК им. Ленина прошел концерт по случаю Международного дня добровольцев

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

По случаю Международного дня добровольцев партия «Единая Россия» организовала концерт в Казанском ДК имени Ленина – в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, Года защитника Отечества и предстоящего Дня героев Отечества (отмечается 9 декабря). Об этом сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения «ЕР».

Концерт посетили ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, участники специальной военной операции, волонтеры, активисты «Молодой гвардии Единой России» и «Движения первых».

Из официальных лиц в мероприятии приняли участие депутат Государственной Думы РФ Татьяна Ларионова, заместитель секретаря ТРО «Единой России» и заместитель председателя Комитета Государственного Совета РТ по социальной политике Ольга Воронова, депутаты Госсовета РТ Рамиль Ахметов, Алсу Надршина, Рима Мухамедшина, исполнительный секретарь Казанского местного отделения «Единой России» и депутат Казгордумы Танзиля Ракова, депутаты Казгордумы Марсель Шарапов и Сергей Новоселов, глава администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани Ренат Шамсутдинов, руководитель Управления по социальной политике Казани Ирина Смирнова.

Татьяна Ларионова напомнила, что Татарстан стал первым регионом, объявившим еще в 2007 году Год благотворительности. «Этот день объединяет неравнодушных людей, объединяет вокруг боли, проблем, задач. Благотворители, добровольцы – эти слова стали для нас важными, значимыми, и я прежде всего хочу сказать спасибо тем, кто занимается добрыми делами. «Единая Россия» всегда была в авангарде добрых дел, поэтому День благотворителя, добровольца, волонтера – это и день «Единой России», мы всегда вместе, готовы оказать помощь и содействие», – заявила парламентарий.

Первый благотворительный концерт, организаторами которого стали «Единая Россия» и администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов, состоялся в апреле 2022 года, собранные средства отправили жителям Донецка и Луганска, напомнила Ольга Воронова.

По ее словам, в вечере участвуют не только заслуженные артисты, но самодеятельные коллективы, школьники, которые реализуют разные проекты патриотической направленности. Благотворительный концерт работает на объединение людей разных поколений, добавила она.

Помимо концертной программы, частью мероприятия стала церемония награждения. Так, за гражданскую позицию и обеспечение правопорядка и безопасности на территории Донецкой и Луганской народных республик благодарственным письмом депутата ГД Татьяны Ларионовой оказались поощрены сотрудники Управления Росгвардии по РТ Ильфат Валиуллин и Иван Ермаков.

Затем на сцену поднялись жительницы блокадного Ленинграда Зинаида Бушуева, Валентина Красюк и Козета Иванова, которых приветствовали аплодисментами.

«Меня пригласила «Единая Россия», всегда с удовольствием посещаю их мероприятия. Я как никто знаю, кто такие защитники Отечества. Те, кто сейчас на передовой, – самые настоящие герои», – отметила Зинаида Бушуева.

Благодарственным письмом Председателя Госсовета РТ и секретаря регионального отделения «ЕР» Фарида Мухаметшина за активную гражданскую позицию в реализации партпроектов и социальных акций, оказание помощи жителям ДНР и ЛНР отметили Эльвиру Ахунову, Наилю Валееву, Марину Костюкову, Нину Клюеву, Эмиля Мустафина, Юрия Лепихина, Ольгу Тихонову. Благодарственное письмо получили и активисты «Молодой гвардии Единой России» – Алсу Аксянова, Даниил Патшин и Милена Тимофеева.

Директор благотворительной организации «От сердца, для Победы!» Айдар Хайруллин, который на протяжении трех лет дважды в месяц доставляет помощь военным, рассказал о своей работе.

«После начала специальной военной операции на нас вышли предприниматели, которые хотели помочь бойцам. Мы связались с луганскими военнослужащими, им на тот момент очень нужна была помощь, стали помогать им, потом – нашим мобилизованным. С тех пор помогаем всем, кто обращается к нам, и это не только участники спецоперации, но и их жены, матери, одноклассники», – заметил он.

В фойе КДК открылись выставка детских рисунков на военную тематику от учеников художественной школы №3, экспозиция «Библиотека в военные годы» от детской библиотеки имени Роберта Минуллина, презентация книги об истории порохового завода, а также стенды волонтерских и благотворительных организаций.

Руководитель группы «Серебряных волонтеров» Гульфия Тазиева рассказала, что они плетут сети, собирают помощь, шьют одежду, вяжут носки, делают сухие супы и многое другое. Сначала активистки работали в мечети Марджани, теперь плетут сети в техникуме имени Обыденнова и в помещении на улице Дементьева.

«Еще одно направление – военно-патриотическая работа. Мы ходим в детские сады, работаем со школьниками, студентами, пишем письма бойцам. Наши письма – это маленькие бандерольки, в них – молитвы, российский и татарстанский триколоры, рисунки детей, что-то вкусное», – добавила она, пояснив, что к работе также привлекаются незрячие казанцы и люди с проблемами опорно-двигательного аппарата.

Волонтерская организация «Пища жизни» шесть раз в неделю раздает горячее питание нуждающимся на двух точках Казани. С 2014 года активисты работают в Донецке и Алчевске, а с марта 2022 года – и в Рубежном. Здесь они развернули выставку «Донбасс. Волонтеры. Истории».

«Там развернуты полноценные кухни, в день готовят до полутора тысяч горячих порций еды и хлеба», – пояснила волонтер Резеда Салимзянова.

Молодогвардейцы показали экспонаты музея специальной военной операции. Руководитель Гуманитарного центра «Молодой гвардии Единой России» Азим Арсланов рассказал, что волонтеры собирали их в каждой поездке в зону проведения СВО. «Музей мы возим по школам, вузам, ссузам, показываем экспозицию, когда школьники и студенты приходят в Гуманитарный штаб плести сети», – объяснил он.