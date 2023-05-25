В КЦ «Залесный» пройдет концерт башкирского фольклорного ансамбля «Ак тиряк»

26 мая в культурном центре «Залесный» в Казани состоится отчетный концерт башкирского театра песни «Ак тиряк» и башкирского ансамбля «Тамыр», сообщили в руководстве КЦ. Начало концерта запланировано на 18.00.

Башкирский фольклорный ансамбль «Ак тиряк» создан в 2018 году, со дня его основания и по настоящее время руководителем ансамбля является Айгуль Шарафиева.

Коллектив ансамбля составляют взрослые от 40 до 69 лет. Они – активные участники концертов КЦ «Залесный», республиканского конкурса «Казан солгесе – Казанское полотенце», фестиваля «Башкирская сокровищница – Милли», республиканских фестивалей «Мозаика культур», «Наш дом – Татарстан» и национальных праздников «Науруз», «Сабантуй».