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В КЦ «Залесный» пройдет концерт башкирского фольклорного ансамбля «Ак тиряк»
26 мая в культурном центре «Залесный» в Казани состоится отчетный концерт башкирского театра песни «Ак тиряк» и башкирского ансамбля «Тамыр», сообщили в руководстве КЦ. Начало концерта запланировано на 18.00.
Башкирский фольклорный ансамбль «Ак тиряк» создан в 2018 году, со дня его основания и по настоящее время руководителем ансамбля является Айгуль Шарафиева.
Коллектив ансамбля составляют взрослые от 40 до 69 лет. Они – активные участники концертов КЦ «Залесный», республиканского конкурса «Казан солгесе – Казанское полотенце», фестиваля «Башкирская сокровищница – Милли», республиканских фестивалей «Мозаика культур», «Наш дом – Татарстан» и национальных праздников «Науруз», «Сабантуй».
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