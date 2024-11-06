В КЦ «Московский» отметили юбилей детско-родительского клуба «Теремок»

Фото: © Анастасия Спивакова / «Татар-информ»

В казанском культурном центре «Московский» отметили десятилетний юбилей детско-родительского клуба «Теремок». Клуб объединяет семьи, воспитывающие детей-инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями. Круг детей не ограничен ни возрастом, ни диагнозом.

«Теремок» был основан осенью 2014 года. За десять лет создан ряд инклюзивных студий: театральная студия «Облачко», клуб «Наше здоровье», арт-студия «Смотри сердцем». Перед началом мероприятия клуб показал презентацию, посвященную истории его развития и создания.

«За десять лет в „Теремке“ было много всего: слезы разочарования и смех радости, и огромное счастье. Мы старались ни на секунду не останавливаться в нашем строительстве. Строили планы, выстраивали отношения и контакты, подстраивались под всевозможные требования. Мы есть, мы существуем как сообщество причастных к миру неравнодушных», — заявила идейный вдохновитель клуба Светлана Заводская.

Фото: © Анастасия Спивакова / «Татар-информ»

На мероприятии прозвучали рассказы о создании различных студий в клубе «Теремок». В частности, инклюзивная театральная студия «Облачко» была создана на базе авторского Музыкального театра Дмитрия и Карины Булычевых в 2015 году. Ребята из «Теремка» пришли на просмотр спектакля основной труппы театра «Казанское сокровище». Именно тогда пришла идея создать театральную студию с участием воспитанников клуба.

Театральное искусство способствует социализации детей, избавлению от комплексов, развитию речи. В творческом багаже ребят из студии три спектакля: «Дюймовочка», «Волшебник Изумрудного города», «Волшебная лампа Аладдина». Сегодня они показали импровизированную репетицию.

Арт-студия «Смотри сердцем» существует уже восемь лет, она начинала формироваться с мероприятий и мастер-классов в галерее Ильдара Зарипова. Благодаря интересу детей образовалось две группы: младшие ребята в возрасте от пяти до 16 лет и старшие – от 16 лет. За время существования студии дети посещали различные выставки и создавали собственные работы, на данный момент проведено 13 выставок.

Спортивный клуб «Наше здоровье» начинался с занятий плаванием и спортом. Спортивный директор Татарстанского республиканского отделения Специальной олимпиады России Евгений Герасимов собрал команду из маленьких детей с синдромом Дауна для развития направления «Футбол».

Фото: © Анастасия Спивакова / «Татар-информ»

Клуб «Наше здоровье» направлен на поддержание здорового образа жизни и раннюю профессиональную подготовку в физкультурно-спортивной области людей с ментальными особенностями и членов их семей. Он организован на базе кафедры адаптивной физкультуры Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма.

Гостями праздника стали артисты народного русского хора имени Виктора Птичкина, который исполнил песню «Нам жить — не тужить».

В завершение праздника дети клуба «Теремок» исполнили общую песню. Главным исполнителем стал Тимур Фазлиев, многократный победитель международных и всероссийских конкурсов, финалист фестиваля «Добрая волна» Игоря Крутого и фестиваля «Белая трость» Дианы Гурцкой.

Автор материала — Анастасия Спивакова.