В КЦ имени Пушкина пройдет концерт по случаю Международного дня родного языка

В казанском Культурном центре имени А. С. Пушкина в четверг, 20 февраля, состоится посвященный Международному дню родного языка концерт «Родной язык – душа народа».

Мероприятие объединит творческие коллективы, семейные и детские ансамбли, а также представителей муниципалитетов Татарстана, которые презентуют свои родные языки как часть палитры многонациональной культуры народов республики.

Организуют мероприятие Ассамблея народов РТ и Дом дружбы народов РТ. Концерт начнется в 16 часов, попасть на него можно будет только по пригласительным, отмечает пресс-служба Дома дружбы народов Татарстана.