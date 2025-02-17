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Культура 17 февраля 2025 21:33

В КЦ имени Пушкина пройдет концерт по случаю Международного дня родного языка

В казанском Культурном центре имени А. С. Пушкина в четверг, 20 февраля, состоится посвященный Международному дню родного языка концерт «Родной язык – душа народа».

Мероприятие объединит творческие коллективы, семейные и детские ансамбли, а также представителей муниципалитетов Татарстана, которые презентуют свои родные языки как часть палитры многонациональной культуры народов республики.

Организуют мероприятие Ассамблея народов РТ и Дом дружбы народов РТ. Концерт начнется в 16 часов, попасть на него можно будет только по пригласительным, отмечает пресс-служба Дома дружбы народов Татарстана.

#Международный день родного языка #Дом дружбы народов Татарстана
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