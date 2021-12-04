В КЦ «Чулпан» отметила день рождения заслуженная артистка РТ Марина Карпова

На сцене культурного центра «Чулпан» свой день рождения отметила солистка Казанской филармонии, экс-солистка русского народного хора имени Пятницкого — заслуженная артистка Республики Татарстан Марина Карпова.

В этот музыкальный вечер она подарила слушателям специально подготовленную программу «Симфония народная». В ее исполнении прозвучали русские народные и зажигательные авторские песни, а украшением номеров стали фольклорные танцы в современной интерпретации ансамбля танца «Казань».

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Счастье заниматься любимым делом, и вдвойне приятно, когда ты уверен в качестве своего исполнения. За моими плечами Московское и Санкт-петербургское музыкальные учреждения, обучение в которых подарили мне мою профессию. Я чрезвычайна благодарна русскому народному хору имени Пятницкого за возможность представлять Россию на мировых площадках. Этот опыт помог мне в моем профессиональном росте. Уверена, что дальше — только больше», — поделилась Карпова.

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Она рассказала, что ее специализацией является русская народная песня, именно поэтому в этот вечер прозвучало столько красочной и столь близкой русскому человеку музыки: «Ой, да не вечер», «Под окном широким», «Любо, братцы, любо», «От Волги до Енисея» и другие. Ее сильный голос оттенил Фольклорный ансамбль «Вереск», а выразительным обрамлением стал Оркестр народных инструментов «Казан нуры».

«Я являюсь кряшенкой, и в столь значимый для меня вечер мне хотелось показать и свою национальную принадлежность», — отметила Карпова.

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Народные песни кряшен особенно тепло были приняты слушателями, а изюминкой программы стал авторский номер «Цыгане».

Русские и татарские мотивы, зажигательные танцевальные номера, яркие колоритные костюмы сменяли друг друга словно узоры в калейдоскопе, что не давало ослабевать интересу публики. Полуторачасовой концерт прошел на одном дыхании, а зрители еще долго не хотели отпускать именинницу со сцены, снова и снова вызывая ее на поклон.

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«На сегодняшний день я вырабатываю свой стиль, то, что отличает меня среди других талантливых исполнителей Татарстана. И я рада, что уже сегодня у меня есть своя публика, которая поддерживает меня», — призналась Марина Карпова.