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В КБР более 200 человек обратились к медикам с признаками кишечной инфекции
В городе Баксане в Кабардино-Балкарии 212 человек обратились к медикам с признаками кишечной инфекции. По поручению прокурора республики организована проверка. Об этом сообщает прокуратура республики.
«Всего за медицинской помощью обратились 212 человек, из которых госпитализированы – 63, в том числе 56 детей. Состояние детей средней тяжести. Приостановили работу две школьные и две дошкольные организации, 1 колледж», – говорится в заявлении надзорного органа.
В настоящее время осуществлен забор проб воды из скважин, накопительной емкости, образовательных организаций, а также по адресам заболевших. Проводится исследование, сообщили в прокуратуре.
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