Средний размер зарплаты казанцев к 2027 году составит 90 тыс. рублей

Ожидается, что по итогам 2024 года размер средней заработной платы в Казани по полному кругу организаций превысит 73 тысячи рублей. Об этом на сессии Казгордумы заявил замруководителя исполкома города Ильдар Шакиров. Рост в сравнении с прошлым годом составит 15%.

К 2027 году реальная заработная плата увеличится по отношению к 2023 году на 42% и достигнет почти 90 тысяч рублей, добавил спикер.

По оценке экспертов, фонд оплаты труда в 2024 году будет равен 446,8 млрд с ростом в 15,8% по отношению к уровню прошлого года. В 2027 году он может достичь 560 млрд по полному кругу предприятий.